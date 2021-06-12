إقامة 7 مباريات لدوري التأهيل.. وهذه هي النتائج

شفق نيوز/ جرت يوم السبع سبع مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى العراقي المؤهل للممتاز.

واسفرت النتائج عن تعادل فريق نادي الشرقاط مع ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ 1-1 ، وفوز فريق نادي المصافي على مضيفه فريق نادي الجنسية 2-1 ، وتعادل فريق نادي العلم مع ضيفه فريق نادي عفك 1-1 وفوز فريق نادي نوروز على ضيفه فريق نادي الجيش 2-0 ، وتعادل فريق نادي عاز الشمال مع ضيفه فريق نادي كربلاء 0-0 ، وفوز فريق نادي الحسين على مضيفه فريق نادي برايتي 1-0 ، وتعادل فريق نادي الكوفة مع ضيفه فريق نادي الدفاع المدني 3-3 .

ويتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة ، بينما يتصدر فريق نادي عفك ترتيب المجموعة الاولى برصيد 19 نقطة .