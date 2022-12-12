إقامة 10 مواجهات الأربعاء والخميس في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن مواعيد مباريات الجولة العاشرة المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل.

وسيشهد اليوم الأول إقامة خمس مواجهات ثلاثة منها في الساعة الثانية بعد الظهر، تجمع الأولى فريق نادي الكهرباء بضيفه النجف على ملعب نادي الزوراء، بينما يحتضن ملعب الصناعة أهل الدار فريق الصناعة وضيفه القادم من كوردستان نادي دهوك، وتقام المباراة الثالثة في ملعب الساحر احمد راضي بين فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي الشرطة.

بينما تقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة والربع عصراً في ملعب كربلاء الدولي بين فريقي نادي كربلاء وضيفه فريق نادي القاسم، وتختتم مباريات اليوم الاول بإقامة لقاء يجمع فريق نادي القوة الجوية وضيفه فريق نادي النفط في ملعب الشعب الدولي بتمام الساعة الثامنة مساءً.

وتتواصل مباريات الجولة العاشرة في اليوم التالي الخميس بإقامة خمس مواجهات ثلاثة منها تقام في الساعة الثانية من بعد الظهر، تجمع الأولى، فريق نادي نفط ميسان وضيفه القادم من اقليم كوردستان نادي نوروز، وتقام المباراة الثانية في ملعب الشعب الدولي بين فريق نادي الحدود وضيفه القادم من اقليم كوردستان فريق نادي زاخو.

أما اللقاء الثالث فسيجمع فريق نادي نفط البصرة وضيفه فريق نادي الديوانية على ملعب الفيحاء، وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة والربع في ملعب فرانسو حريري بين فريقي نادي اربيل وضيفه نادي الزوراء، ويختتم فريقا نادي الطلبة وضيفه فريق نادي نفط الوسط مباريات الجولة العاشرة في مباراة يحتضنها ملعب المدينة بالعاصمة بغداد بتمام الساعة الثامنة مساءً.

يذكر ان فريق القوة الجوية يتصدر ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة التاسعة برصيد 21 نقطة، يلاحقه الكهرباء ثانياً برصيد 20 نقطة، والنجف ثالثا بـ 20 نقطة بفارق الأهداف عن الكهرباء ، والزوراء رابعا برصيد 19 نقطة ، والطلبة خامساً برصيد 17 نقطة.