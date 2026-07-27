إقامة قرعة أندية بغداد لدوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة تحت 17 عاماً

شفق نيوز- بغداد

أقامت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، قرعة أندية بغداد لدوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة لفئة تحت 17 عاماً.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد تم الاتفاق على انطلاق منافسات الدوري في 8 آب/أغسطس 2026.

بدوره، أكد عضو الاتحاد أحمد الموسوي بالحضور، أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الفئات العمرية من خلال إقامة الدوريات لمختلف الأعمار، وتوفير جميع مستلزمات نجاحها من النواحي الإدارية والتنظيمية والتحكيمية.

وأشار الموسوي إلى ضرورة اختيار المواهب من قبل المدربين بدقة، مع الارتقاء بجودة التدريبات، للنهوض بمستويات اللاعبين، وتمكينهم من تقديم أفضل ما لديهم في المباريات، ورفد الفريق الأول بالعناصر المميزة.

من جانبه، بيّن نائب رئيس لجنة المسابقات، فرات جبار، أهمية الالتزام بتطبيق اللوائح والتعليمات التي جرى إرسالها إلى الأندية، بما يسهم في ظهور المباريات بأفضل صورة.

وبعد ذلك، قُسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تتنافسان بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وصولاً إلى المباراة النهائية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية المجموعة الأولى: الدفاع الجوي × شباب العراق، السياحة × آليات الشرطة، فيما ينتظر فريق الرد منافسه، بينما المجموعة الثانية: العمال × التاجي، الجامعة × الميثاق، فيما ينتظر فريق الشاهد منافسه.