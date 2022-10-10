إقامة قرعة دوري كرة القدم الشاطئية وتحديد موعد انطلاقه

شفق نيوز / سحبت يوم الإثنين، في مقرّ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم قرعةُ المَجموعات لدوري كرةِ القدم الشاطئيّة بحُضور رئيسِ لجنة كرة الصالات والشاطئيّة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل وأعضائها ومُمثلي الأندية المُشاركة.

وتمخض عن القرعة، تحديد العاشر من شهر تشرين الثاني المُقبل موعداً لانطلاقِ دوري كرة القدم الشاطئية.

وقالَ رئيسُ اللجنة، علي عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "اتحادَ الكرة يسعى من خلال هذا الدوري إلى تشكيلِ منتخبٍ قوي للكرةِ الشاطئية"، مُشيداً بجهودِ جميع الأنديةِ المُشاركةِ في تطويرِ اللعبة".

وأسفرت القرعةُ عن تقسيم الفرقِ المُشاركة إلى أربع مجموعاتٍ هي (مجموعة بغداد والمجموعة الشمالية والمجموعة الجنوبيّة ومجموعة الفرات الأوسط)، على أن تتأهلَ أربعةُ فرقٍ من مجموعةِ بغداد وفريقين لكلِ مجموعةٍ من المجموعات الثلاث الأخرى.