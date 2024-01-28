إقامة قرعة الدور الثاني من بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ أقيمت في مقرِّ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الأحد، قرعةُ منافسات الدور الثاني من بُطولةِ كأس العراق للموسم 2023/ 2024.

وحضر القرعة، عضو المكتب التنفيذيّ لاتحاد الكرةِ فراس بحر العلوم ورئيس لجنة المسابقات فراس مطشر والموظفين في قسم المسابقات (شهاب أحمد وصباح نور الدين ويوسف إبراهيم وسعد أحمد وإبراهيم معروف).

كما حضر القرعة ممثلو (20) نادياً ستلعب فرقها مبارياتَ الدور الثاني بطريقةِ خروج المغلوب ليصبح عدد الفرق المتأهلة (10) أندية، تضاف إليها فرقُ الأندية التي حققت المراكزَ الستة الأولى من دوري الموسم الماضي ليصبح عدد الفرق (16) فريقاً.

وستقام منافساتُ الدور الثاني يوم السبت المقبل 3 شباط/ فبراير 2024، ووفقاً للجدول الذي ستصدرهُ لجنة المسابقات، فيما أسفرت القرعةُ عن عشر مواجهاتٍ، وعلى النحو الآتي:

1 - الكوفة - الكرخ

2- عفك - زاخو

3- النفط - بيشمركة السليمانية

4- الفهد - الحدود

5- دهوك - نفط ميسان

6- القاسم - نوروز

7- الميناء - نفط الوسط

8- كربلاء - مصافي الجنوب

9- أمانة بغداد - الكرمة

10- نفط البصرة - النجف