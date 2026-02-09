إقامة بطولة أندية ومؤسسات العراق لسباقات "الضاحية" في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم الاثنين، إقامة بطولة أندية ومؤسسات العراق لسباقات الطريق (الضاحية) في مدينة أربيل، بمشاركة واسعة لعدائي المسافات الطويلة من مختلف محافظات البلاد.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعاب القوى، زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إن الدور الأول من منافسات البطولة سيقام في محافظة أربيل للفترة من 13 إلى 14 شباط الجاري، وبمشاركة كبيرة لعدائي العراق من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح جواد، أن الاتحاد قرر عدم السماح للرياضيين من مواليد 2011 بالمشاركة في سباقات الضاحية أو سباقات الطريق، على أن يُسمح لهم بالمشاركة في سباقات محددة ضمن منافسات ألعاب القوى فقط.

وبحسب المدير التنفيذي، فإن نظام البطولة يتيح مشاركة ستة لاعبين من كل نادٍ، على أن تُحتسب نتائج أربعة لاعبين فقط من كل فريق، مشيراً إلى أن البطولة ستشهد مشاركة ست فئات، وهي: الناشئون والناشئات من مواليد 2009 – 2010، والشباب والشابات من مواليد 2007 – 2008، والمتقدمون من مواليد 2006 فما فوق.

وأكد جواد، أن الهدف من إقامة البطولة يتمثل في اختيار العدائين أصحاب الأرقام الأفضل والحاصلين على المراكز الأولى، لاعتمادهم ضمن صفوف المنتخبات الوطنية استعداداً للاستحقاقات والمشاركات الخارجية المقبلة.