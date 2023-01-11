إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي بعد تصريحاته ضد زيدان
2023-01-11T14:19:09.000000Z
قرر مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعفاء رئيسه نويل لو جريت من منصبه، على خلفية تصريحاته ضد الأسطورة زين الدين زيدان.
كما قرر مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي، تعيين نائبه فيليبي ديالو في منصب الرئيس المؤقت لاتحاد الكرة.
كان لو جريت رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد قال عن زيدان بعد تجديد عقد ديديه ديشامب مع منتخب فرنسا، في تصريحات لإذاعة "راديو مونت كارلو"، "لا يهمني أين يذهب، يمكنه الذهاب لقيادة البرازيل، لن أجيب على هاتفي لو اتصل بي".
ثم خرجت وسائل الإعلام الفرنسية لتنتقد تصريحات رئيس الإتحاد الفرنسي، ضد زين الدين زيدان الذي قاد بلاده للتتويج بأول لقب كأس العالم 1998.
كما رد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، على لو جريت وقال عبر تويتر: "زيدان هو أسطورة فرنسا، لا يمكن التقليل منه بهذه الطريقة".
فيما أكدت أميل أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن تصريحات لو جريت لم تكن في محلها وعليه بالإعتذار للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وكان لو جريت قد تقدم بإعتذار رسمي إلي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، عقب الإنتقادات اللاذعة التي تلقاها بسبب تصريحاته ضد زيدان.