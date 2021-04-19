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إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-19T09:39:09+0000
إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إنكليزية عن إقالة المدير الفني جوزيه مورينيو من تدريب فريق توتنهام.

وأكدت صحيفة تيليجراف أن إدارة نادي السبيرز اتخذت قرارها بإقالة المدير الفني البرتغالي، في ظل تراجع نتائج الفريق، بينما ذكرت تقارير أخرى أن سبب إقالة مورينهو هو رفضه خوض الحصة التدريبية مع لاعبي فريقه اليوم بعد أخبار إنشاء دوري السوبر الأوروبي.

ويعد موسم توتنهام في مفترق طرق في الوقت الحالي، في ظل سعيه للتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعدما ودع البطولة الموسم الحالي أمام دينامو زغرب الأوكراني.

وتقهقر فريق توتنهام في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة الأخيرة، وابتعد عن المنافسة على المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

 

 

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