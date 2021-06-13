إقالات وتغييرات في المناصب.. ماذا يحصل لنادي الطلبة؟

شفق نيوز / أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة، يوم الأحد، استقالة الرئيس صلاح الفتلاوي، وتسمية علي حميد، بدلا عنه، فيما قررت سحب ترشيح (محمد الهاشمي) الذي منح في وقت سابق لثمثيل الطلبة في انتخابات اتحاد كرة القدم.

جاء ذلك خلال اجتماع "استثنائي"، عقدته الهيئة العامة للنادي، في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد، لطرح ومناقشة ملفات عدة تخص النادي، وفقاً لأمين سر النادي، وصفي الكناني.

وأوضح الكناني، لوكالة شفق نيوز، أن "قرارت أخرى اتخذت خلال الاجتماع، منها المصادقة على التقريرين الإداري والمالي، والمصادقة على النظام الداخلي الجديد للنادي، فضلاً عن التصويت على قبول استقالة علي نعيم، الأمين المالي للنادي، وتسمية أسعد غني بدلاً عنه، وكذلك قبول استقالة عضو الإدارة وائل حسن جلوب، وتسمية رونق مجيد كعضو في الهيئة المؤقتة بدلاً عنه".

وأضاف أن "الاجتماع شهد أيضاً التصويت على اختيار باسم عباس نائب رئيس النادي، ممثلاً لنادي الطلبة في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة".

وكانت الهيئة المؤقتة برئاسة صلاح هادي صالح، قد تسلمت المهمة في (11 آذار 2021)، وتقرر حينها استمرار عملها ثلاثة أشهر فقط، وذلك بعد استقالة الإدارة السابقة برئاسة علاء كاظم.