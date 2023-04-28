"قاسية وظالمة".. الجوية يعترض على قرارت اتحاد الكرة "الثلاثية"

شفق نيوز / اعترضت إدارة نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم الجمعة، بشدة على قرارات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، مؤكدة أنها قاسية وغير منصفة وفيها ظلم كبير لأبناء النادي.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرارات لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم الأخيرة، كان هدفها تخفيف زخم العقوبات القاسية التي اتخذتها لجنة الانضباط من قبل بحق لاعب النادي والمنتخب (إبراهيم بايش) وعضوي إدارة النادي (حمادي أحمد) و(ماجد الساعدي)، طبقًا للوائح القانونية التي استندت عليها لجنة الاستئناف في نظرها لطلب اللجنة القانونية في النادي وهي قرارات ظالمة".

وأضافت أن "هذه العقوبات لاتدخل في باب التقويم وتجاوز ماحدث من تجاوز لفظي على حكم المباراة وتحول في غضون يوم واحد الى قرارات إنتقامية وقاسية غير مسبوقة لم تأخذ بنظر الاعتبار أن ماحدث بعد مباراة الكهرباء والقوة الجوية حدث من قبل بصورة أشد وبتجاوز أكبر في أدوار سابقة من دون أن تحرك لجنة الانضباط ساكنًا اتجاه أندية وأشخاص آخرين".

وأشارت ادارة الجوية، إلى بذلها رفقة رابطة المشجعين "جهودًا كبيرة ومساع جادة لعقد الصلح بين أبناء النادي والحكم (مهند قاسم) الذي تنازل عن حقه الشخصي لدى القضاء وتم تقديم ذلك بجانب دفوعات أخرى للجنة الاستئناف".

ورأت الإدارة أن "قرارات لجنة الاستئناف قاسية وغير منصفة وفيها ظلم كبير لأبناء النادي الثلاثة بما يشكلونه من أركان أساسية في إدارة النادي، وفريق كرة القدم".

وطالبت رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، وأعضاء المكتب التنفيذي، بـ"إعادة النظر في مجمل هذه العقوبات فالجميع يعلم ما يمثله (حمادي أحمد) لجماهير النادي وما حققه من إنجازات للعراق على صعيد القارة الآسيوية، فيما يعد (ماجد الساعدي) أحد الكفاءات الإدارية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها وسبق أن تسنم مسؤوليات عديدة في مؤسسات رسمية معروفة، كما لا يمكن لأي منصف إغفال الدور الكبير الذي لعبه قائد الفريق (إبراهيم بايش) في إحراز المنتخب العراقي للقب خليجي (25) وما بذله من جهود متميزة مع زملائه الآخرين للظفر باللقب الغالي".

ونوهت إدارة نادي القوة الجوية، إلى تقديم "تظلم رسمي لإدارة الاتحاد العراقي للكرة، حول مقررات لجنة الاستئناف"، معربة عن أملها أن يتم "إعادة النظر بالمدة المعلنة للعقوبات والغرامات المالية كون الأشخاص الثلاثة لم تتم معاقبتهم من قبل".