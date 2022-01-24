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قاسم يوقع كشوفات الشرطة قادماً من نفط البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-24T13:52:55+0000
قاسم يوقع كشوفات الشرطة قادماً من نفط البصرة

شفق نيوز/ وقع مهاجم فريق "نفط البصرة" العراقي محمد قاسم، اليوم الاثنين، على كشوفات فريق الشرطة.

وقدم "قاسم" من نفط البصرة، ليمثل كرة الفريق خلال المرحلة المقبلة من الدوري الممتاز التي ستنطلق في السابع من الشهر المقبل.

وعبر اللاعب قاسم، عن سعادته بالتعاقد مع فريق الشرطة، وقال لوكالة شفق نيوز، إن طموحي العودة الى الأضواء وممارسة هوايتي بتسجيل الأهداف، وإسعاد جماهير النادي.

وأضاف: سألتحق بوفد الفريق يوم غدٍ الثلاثاء في معسكر البصرة والانخراط بتدريبات القيثارةِ من أجل الاستعداد الأمثل الى منافساتِ الدوري والحفاظ على صدارة الترتيب.

يشار إلى ان اللاعب قد مثل فرق القوة الجوية ونفط الوسط ونفط البصرة، فضلاً عن تمثيله المنتخب الأولمبي .

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