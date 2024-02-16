قادماً من الشرطة العراقي.. نادي قطري يتعاقد مع المدافع الأردني يزن العرب

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي معيذر الرياضي القطري، يوم الجمعة، عن إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي الأردني يزن العرب قادماً من صفوف نادي الشرطة العراقي.

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن يزن العرب وصل يوم أمس الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة، وصباح اليوم أتم إجراءات التعاقد مع النادي.

بدوره عبّر المدافع الأردني عن سعادته بانضمامه إلى نادي معيذر وخوض تحدٍ جديد في مسيرته الرياضية، مؤكداً بذل كل الجهد لتقديم أفضل مستوى مع معيذر وتحقيق كل الطموحات.