قادماً من اربيل.. منتخب لبنان للشباب يصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصلَ وفدُ المنتخب اللبناني للشباب إلى العاصمة بغداد قادماً من أربيل لملاقاة المنتخب العراقي للشباب يوم الأربعاء المقبل في افتتاح ملعب المدينة في نهائي بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب. وكان في استقبال الوفد اللبناني في فندق الشيراتون وسط بغداد عضو اتحاد الكرة محمد ناصر.

من جانبه، وصلَ وفد المنتخب العراقي للشباب قادماً من محافظة البصرة إلى مقر إقامته في الفندق نفسه الذي حطَ فيه الرحال المنتخب اللبناني بعد رحلةٍ فضّل فيها الملاك التدريبي إراحة اللاعبين.

كما وصلَ أيضاً وفد اللجنة المنظمة لإتحاد غرب آسيا وطاقم التحكيم الأردني المكلف بقيادة المباراة النهائية.