سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قادماً من اربيل.. منتخب لبنان للشباب يصل إلى بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-29T20:21:06+0000
قادماً من اربيل.. منتخب لبنان للشباب يصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصلَ وفدُ المنتخب اللبناني للشباب إلى العاصمة بغداد قادماً من أربيل لملاقاة المنتخب العراقي للشباب يوم الأربعاء المقبل في افتتاح ملعب المدينة في نهائي بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب. وكان في استقبال الوفد اللبناني في فندق الشيراتون وسط بغداد عضو اتحاد الكرة محمد ناصر.

من جانبه، وصلَ وفد المنتخب العراقي للشباب قادماً من محافظة البصرة إلى مقر إقامته في الفندق نفسه الذي حطَ فيه الرحال المنتخب اللبناني بعد رحلةٍ فضّل فيها الملاك التدريبي إراحة اللاعبين.

كما وصلَ أيضاً وفد اللجنة المنظمة لإتحاد غرب آسيا وطاقم التحكيم الأردني  المكلف بقيادة المباراة النهائية.

 

related

منتخب شباب العراق لكرة القدم يعسكر في تونس

Date: 2021-10-03 07:21:53
منتخب شباب العراق لكرة القدم يعسكر في تونس

منتخب الشباب لكرة القدم يشارك ببطولة دولية ودية بتركيا

Date: 2020-12-10 05:31:53
منتخب الشباب لكرة القدم يشارك ببطولة دولية ودية بتركيا

شباب العراق يتعادل ودياً أمام تونس

Date: 2021-10-07 20:14:39
شباب العراق يتعادل ودياً أمام تونس

قحطان جثير: إبعادي عن منتخب الشباب سياسي وأرفض العمل مساعداً لمدرب الأولمبي

Date: 2021-05-08 11:06:58
قحطان جثير: إبعادي عن منتخب الشباب سياسي وأرفض العمل مساعداً لمدرب الأولمبي

وفود منتخبات غرب آسيا للشباب ترشح العراق لنيل البطولة: له الحق باحتضان المباريات الدولية

Date: 2021-11-26 11:13:16
وفود منتخبات غرب آسيا للشباب ترشح العراق لنيل البطولة: له الحق باحتضان المباريات الدولية

تحديد مطلع الشهر المقبل موعداً لالتحاق المغتربين بمنتخب الشباب العراقي

Date: 2021-05-10 14:00:43
تحديد مطلع الشهر المقبل موعداً لالتحاق المغتربين بمنتخب الشباب العراقي

معاقبة مساعد مدرب منتخب الشباب مؤيد جودي بالايقاف لسنتين

Date: 2021-05-11 15:12:31
معاقبة مساعد مدرب منتخب الشباب مؤيد جودي بالايقاف لسنتين

"على مضض".. مدرب شباب العراق يبعد احد مساعديه

Date: 2021-06-08 20:48:04
"على مضض".. مدرب شباب العراق يبعد احد مساعديه