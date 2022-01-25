قادمان من بريطانيا.. زيدان والحمادي يلتحقان بالمنتخب العراقي في طهران

شفق نيوز/ وصلَ لاعبا المنتخب الوطني زيدان إقبال وعلي الحمادي، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران قادمين من بريطانيا ليلتحقا ببعثةِ المنتخب الوطنيّ.

وتزامن وصول اللاعبين مع وقت الوحدةِ التدريبيّة للمنتخبِ الوطني، وقد تمت تهيئةُ جميع الإجراءات الإدارية في استقبالهما وتأمين وصولهما الى فندقِ الاقامة، وفق بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وسيخضعُ اللاعبان فور الوصول الى فحوصات الـ "بي سي ار"، ويتم عزلهما لغاية ظهور نتائج الفحصِ في ساعةٍ متأخرةٍ من ليلة اليوم.

وكان الاتحاد العراقي قد اعترض قبل يومين على نتائج فحوصات فيروس كورونا، التي أجريت للاعبيهم بعد الوصول لإيران لمواجهة منتخب الأخير في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجريت أول أمس الأحد فحصوات لأفراد بعثة المنتخب العراقي، والتي أظهرت نتيجة إيجابية لكل من لاعبي الفريق ياسر قاسم ومناف يونس، إضافة إلى المدير الإداري غيث مهنا ومدرب حراس المرمى أحمد جاسم والمعالج ياسين خضير والمحاسب مصطفى خالد.

ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد العراقي لكرة القدم الاثنين، فقد "اعترضت إدارة وفد المنتخب على نتائج الفحوصات التي أجريت أمس، وطالب الوفد بإعادة الفحص للأشخاص الذين ظهرت فحوصاتهم إيجابية لأنهم أجروا فحوصات الـ PCR قبل السفر إلى إيران بساعات قليلة وكانت نتيجة الفحص سلبية".

ورفضت إيران طلبا من الجانب العراقي بإعادة إجراء فحص للمسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبين، رغم ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس خلال فحص في مختبر خارجي، وفق مصدر لوكالة شفق نيوز.

وشدد البيان على، أن ”المدير الإداري للمنتخب، غيث مهنا، أجرى اختبارات فحص شخصية من خلال عينات الفحص السريعة (الأنتيجن) والتي ظهرت من خلالها نتيجة الفحص سلبية، أي عكس ما ثبت في تقرير نتائج الفحص التي تم إجراؤها في إيران“.

ويلتقي المنتخب العراقي مضيفه ونظيره الإيراني في العاصمة طهران، في الـ27 من يناير الجاري، قبل أن يواجه منتخب لبنان على ملعب صيدا البلدي، في الأول من فبراير المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويحتل منتخب العراق، المركز الخامس برصيد 4 نقاط في المجموعة الأولى، خلف إيران المتصدرة بـ(16 نقطة)، وكوريا الجنوبية بـ( 14 نقطة)، والإمارات الثالثة بـ(6 نقاط)، ولبنان الرابع بـ(5 نقاط)، ويتقدم على سوريا السادسة والأخيرة بـ(نقطتين).