قادش يضع كاساس على قائمة المدربين المرشحين لتدريب فريقه الكروي

شفق نيوز/ وضع نادي قادش الإسباني مدرب منتخب العراق الاسباني خيسوس كأساس ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب النادي الإسباني رفقة جيل أباسكال، فيسنتي مورينو و باكو لوبيز، وان الاسباني باكو لوبيز هو الأقرب لتدريب النادي الإسباني.

سبق وأن تلقى الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي عرضاً لتدريب منتخب كوريا الجنوبية، وقد درس المدرب الإسباني العرض بشكل "جدي" وكان لا يمانع من قبول قيادة "الشمشون الكوري".

‎وكان الاتحاد العراقي تعاقد مع الإسباني كاساس في تشرين الثاني 2022 لقيادة أسود الرافدين، حيث حقق الإسباني لقب بطولة كأس الخليج في البصرة وبطولة كأس تايلاند.

‎وعمل كاساس مساعدا لمدرب المنتخب الإسباني لويس انريكي بين عامي 2018 و2022، ومديراً إدارياً لفرق الشباب في نادي قادش.