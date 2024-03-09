"في يوم من الأيام سأترك النادي".. تصريح صادم من محمد صلاح

شفق نيوز/ أطلق المصري محمد صلاح تصريحا صادما يتعلق بمستقبله مع ليفربول، حيث فتح من خلاله الباب أمام جميع الاحتمالات.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وهو اللاعب الأعلى أجرا في النادي، حيث يتقاضى راتبا أسبوعيا يبلغ 350 ألف جنيه استرليني، بحسب التقارير الصحفية.

صلاح كان محط اهتمام نادي الاتحاد السعودي، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي مقابل 150 مليون جنيه استرليني، لكن ليفربول رفض التفريط في اللاعب.

ومع ذلك، فإن صلاح قد يرحل في الصيف المقبل، مع استمرار اهتمام أندية الدوري السعودي بخدماته، فضلا عن رحيل الألماني يورغن كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

كيف يفكر صلاح بشأن مستقبله؟

وعن تلك النقطة، قال صلاح عندما سئل عما إذا كان المدرب الجديد لليفربول سيؤثر على مستقبله: "لا، لن يؤثر على قراري".

وأضاف عبر شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "في يوم من الأيام سأترك النادي، لكن لن يؤثر رحيل كلوب أو قدوم المدرب الجديد على قراري".

تصريح صلاح يفتح الباب أمام إمكانية مغادرته بالفعل لصفوف ليفربول في الصيف المقبل، حال وصلته عروض مغرية من الدوري السعودي.

وفي هذه الحالة، قد لا يتمسك ليفربول ببقاء اللاعب، حتى لا يخسره مجانا في صيف 2025، إن لم يوافق على تجديد عقده.

كذلك، فإن ليفربول قد يوافق على بيع صلاح، خاصة حال عودة ميكيل إدواردز إلى النادي في الصيف المقبل.

ولا يحبذ المدير الرياضي السابق لليفربول، منح اللاعبين فوق سن الـ30، عقود طويلة الأجل، وهو ما قد يجعل الدولي المصري يرفض تجديد عقده ويفضل الرحيل.