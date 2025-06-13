في إيران.. سيدات العراق يجرين حصةً تدريبيةً اليوم على ملعب آزادي

شفق نيوز/ يجري المنتخب العراقي للسيداتِ حصةً تدريبيةً، اليوم الجمعة، في الملعبِ الفرعيّ بمجمع آزادي بالعاصمةِ الإيرانية طهران.

وتأتي هذه التدريبات تحضيراً لخوضِ غمار تصفيات كأس آسيا التي تجري في مدينةِ شيانغ ماي التايلاندية بدايةً من 23 من الشهر الحالي ضمن المجموعةِ الثانية التي تضم إلى جانبِ منتخبنا الوطنيّ كلاً من منتخبات منغوليا وتيمور الشرقية والهند إضافةً إلى تايلاند.

وقاد التدريبات مدربُ منتخب سيدات العراق عبد الوهاب أبو الهيل، بمعيةِ ملاكه الفنيّ المُساعد المؤلف من وليد ضهد، وكريم سهيل، والدكتور يوسف كاظم.

وتجري التدريباتُ بنسقٍ تصاعديّ وروحيةٍ عاليةٍ مع اقترابِ موعد المُشاركة في التصفياتِ التي يتأملُ منها تسجيل نتيجةٍ إيجابيةٍ في التصفياتِ القارية المُرتقبة.

وكان المنتخب العراقي النسوي خسر في وديتين امام منتخب إيران النسوي خلال معسكره في إيران بنتيجتين ثقيلتين (0-8 ، 0-7).