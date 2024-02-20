في أول مشاركة.. نساء العراق يخسرن أمام الفلسطينيات ببطولة غرب آسيا الكروية

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق النسوي، يوم الثلاثاء، أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة 0-3 في الجولة الأولى لمنافسات النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات لكرة القدم، في أول مشاركة للمنتخب العراقي بها.

وجرت المباراة في رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة عند الساعة الثامنة مساءً .

وانتهى الشوط الاول من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل منتخب فلسطين 3 أهداف . وتحتضن مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة والتي تستمر لغاية يوم 29 من شهر شباط الجاري .

ويلعب المنتخب العراقي النسوي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سوريا والنيبال وفلسطين .

يذكر ان منتخب الأردن للسيدات فاز بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لخمس نسخ سابقة، بينما فاز منتخب الإمارات بلقب نسختين فقط.