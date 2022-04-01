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في أول مشاركة له.. الحشد الشعبي يحصد المركز الثالث بدوري اليد الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-01T13:52:52+0000
في أول مشاركة له.. الحشد الشعبي يحصد المركز الثالث بدوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ ضمن نادي الحشد الشعبي، المركز الثالث لاول مرة وفي اول مشاركة له بدوري اليد الممتاز وذلك بعد فوزه عصر اليوم الجمعة على فريق ديالى بنتيجة 33-27 نقطة.

وكان فريق الشرطة حسم لقب الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2022-2021 ، قبل جولة واحدة من ختام مباريات الدوري بعد فوزه على فريق السليمانية بنتيجة 36 - 13 نقطة في المباراة التي جرت على قاعة المدرسة التخصصية في بغداد لحساب الدور العاشر من المرحلة الثانية .

ويعتبر هذا اللقب السادس لفريق الشرطة بقيادة المدرب المخضرم ظافر صاحب خلال المواسم السبعة الأخيرة.

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