في أول مشاركة عراقية.. كرة يد "الهجانة" تتألق في بطولة الأردن الدولية

شفق نيوز/ توّج المتسابق العراقي عايد كريم حمد بالميدالية الذهبية في سباق ركوب واقف الدولي الذي اختتمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمان.

وشارك في البطولة التي اقيمت باشراف الاتحاد العربي لسباقات الهجن سبع منتخبات هي العراق ،قطر، تونس، موريتانيا، ليبيا، الأردن، الجزائر.

وحصل المنتخب العراقي على ميداليتين فضيتين عن طريق المتسابق حسين علي حمد في سباق الشوط الدولي لقطع مسافة 4 كم وسباق ركوب واقف.

وتعد البطولة هي أول مشاركة لمنتخب العراق الوطني بكرة يد الهجانة خارجياً.