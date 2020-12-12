في أول ظهور.. العراقي علاء عباس يقود ناديه البرتغالي إلى الفوز

شفق نيوز/ قاد اللاعب العراقي علاء عباس، يوم السبت، ناديه "جيل فيسنتي" البرتغالي للفوز بمباراة ودية في أول ظهور له مع فريقه بعد التعاقد الرسمي.

وانتهت نتيجة المباراة بين ناديي جيل فيسنتي وفارزيم البرتغاليين بهدفين مقابل هدف، استعداداً لمواجهة بنفيكا في منافسات الدوري البرتغالي الممتاز.

وأحرز اللاعب العراقي علاء عباس أحد الهدفين ليقود فريقه الى الفوز.

وكان نادي جيل فيستني تعاقد مع لاعب المنتخب العراقي علاء عباس لتمثيل جيل فيسنتي البرتغالي بعقد يمتد لمدة موسمين قابلة للتجديد ، وقد تم التعاقد رسميا ومنح قميص النادي الرسمي للاعب علاء عباس.

وسبق للنادي البرتغالي، أن أعلن تعاقده الرسمي مع لاعب منتخب أسود الرافدين خلال تشرين الأول الماضي، قبل أن يتأخر اللاعب بالالتحاق مع فريقه البرتغالي في بداية الموسم بسبب تأشيرة الدخول إلى البرتغال.

وأصبح علاء عباس، اللاعب العراقي الثاني في الدوري البرتغالي الممتاز، بعد أسامة رشيد لاعب نادي سانتا كلارا، وسيغدو ثالث لاعب يوجد هناك، بعد التجربة غير الناجحة للاعب مهند علي مع بورتيمونينسي البرتغالي، بعد إعارته من قبل نادي الدحيل القطري.