في أول تنافس رسمي.. حلبچة تستحوذ على بطولة العراق للدراجات النارية بـ(الموتو كروس)

شفق نيوز/ أُختُتمت، اليوم السبت، بطولة العراق للدراجات النارية (الموتو كروس) التي نظمها الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية في مدينة الحبانية السياحية بمشاركة عشرين متسابقاً يمثلون فرق بغداد والحشد الشعبي وحلبچة وواسط والبصرة وبابل والديوانية.

وشهدت البطولة منافسة شديداً وعروضاً تنافسية بين المتسابقين المتبارين من كل أندية وأكاديميات العراق.

وأسفرت النتائج الختامية في منافسات الفردي لفئة 450 "سيسي" عن تتويج المتسابق آكام برزان من فريق حلبجة بالمركز الأول، وبريس رزكار من فريق حلبجة ايضاً بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث سلمان كمال من حلبجة أيضاً.

أما فئة 250 "سيسي" فقد ارتقى المنصة أولاً علي سعد من نادي الحشد الشعبي وكان وصيفه زيد فاخر من أكاديمية بابل والثالث من نادي البصرة مراد زكريا .

وفي المنافسات الفرقية توج فريق حلبجة بالمركز الأول وحل فريق نادي الحشد الشعبي ثانياً وجاء فريق البصرة ثالثاً.

يذكر ان البطولة هي باكورة نشاطات الاتحاد بعد الاعتراف به من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كاتحاد رسمي.