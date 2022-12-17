في أول تعليق له.. مدرب المنتخب المغربي: خسارة مريرة لكنها مستحقة وسنعود أقوى

شفق نيوز/ أعرب مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، مساء اليوم السبت، عن أسفه وتحسره على خسارة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر.

وقال الركراكي لقناة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، عقب انتهاء المباراة "إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقا لم يستسلم".

وأضاف "سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحّدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء".

والتقى منتخبا المغرب وكرواتيا في الساعة السادسة مساء اليوم في مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع وانتهت بفوز كرواتيا بنتيجة 2-1، وبذلك احتلت كرواتيا المركز الثالث في مونديال قطر وحصدت الميدالية البرونزية بينما اكتفى المنتخب المغربي بالمركز الرابع وهو أفضل مركز في تاريخ الكرة العربية والإفريقية.

وهذه هي المرة الثانية التي تنال فيها كرواتيا المركز الثالث بعد 1998، فيما نالت الوصافة قبل أربعة أعوام في روسيا بوصولها إلى النهائي.

ويوم غد الأحد، يلتقي المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، مع الأرجنتين لتحديد بطل مونديال قطر.