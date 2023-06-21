في أول تعليق له بعد إعادة التكريم: حسين سعيد يكشف لشفق نيوز عن قرار السوداني

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي السابق حسين سعيد، اليوم الأربعاء، عن اعادة تكريمه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن انجاز عام 2007، مبينا انه الوحيد الذي حرم من هذا التكريم حينها.

وقال سعيد في حديث لوكالة شفق نيوز "كنت رئيس وفد ورئيس اتحاد بإنجاز المنتخب العراقي كأس آسيا عام 2007 لكن لأمور غامضة تم حجب المكرمة عني وكنت الوحيد الذي حرمت من التكريم بقطعة ارض في حينها".

وأضاف سعيد ان "وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع هو من أعاد الأوليات وذكّر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتتم موافقة رئاسة الوزراء على التكريم أسوةً بجميع أعضاء وفد المنتخب الوطني".

وكرّم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وبموافقة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، اللاعب الدولي السابق رئيس الاتحاد الأسبق لكرة القدم الكابتن حسين سعيد، بقطعة أرض سكنية في العاصمة بغداد.

وجاء هذا التكريم، نظير تتويج المنتخب الوطني بلقب كأس آسيا 2007، كون حسين سعيد، الشخص الوحيد الذي حرم من التكريم بقطعة أرض في حينها.

ويأتي هذا التكريم، أسوةً بجميع أعضاء وفد المنتخب العراقي لكرة القدم، ولما لهذا الحدث الآسيوي، الأثر الكبير في إسعاد الشعب العراقي، وتوحيدهم ورص صفوفهم في ظل منزلق خطير مرّ به البلد بتلك الفترة.

يذكر أن إنجاز 2007 هو الحدث الآسيوي العراقي الكبير الذي إسعاد الشعب العراقي، ووحد صفوفهم في ظل منزلق خطير كان يمر به البلد بتلك الفترة.