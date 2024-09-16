في أول تعليق بعد الوعكة الصحية.. رونالدو يتمنى التوفيق للنصر ويوجه رسالة للجمهور العراقي

شفق نيوز/ خرج لاعب نادي النصر السعودي، ونجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، يوم الاثنين، عن صمته، بعد خبر تعرضه لوعكة صحية وتغيبه عن مباراة ناديه أمام الشرطة العراقي في بغداد.

وكتب رونالدو، "ستوري" عبر تطبيق انستغرام، تابعتها وكالة شفق نيوز: "أتمنى لزملائي في الفريق كل التوفيق في المباراة ورسالة خاصة لجمهوري في العراق أتمنى أن أراكم جميعًا قريباً".

وصدمت الجماهير العراقية من غياب نجم كرة القدم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي تجمع فريق النصر السعودي الذي يقوده، مع فريق الشرطة العراقي، في السادس عشر من سبتمبر/أيلول.

ونفدت تذاكر المباراة التي تقام في العاصمة بغداد بعد ساعات احتشد فيها العراقيون المتلهفون لحضور المباراة، إذ كان كثيرون يتطلعون لرؤية النجم البرتغالي على أرض ملعب المدينة في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وأعلن نادي النصر السعودي، يوم أمس الأحد، عن عدم سفر رونالدو مع الفريق بسبب وعكة صحية.