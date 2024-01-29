في أول تصريح بعد الإقصاء.. كاساس: لا يمكن طرد لاعب بسبب احتفاله هذا غير موجود في كرة القدم

شفق نيوز/ علق مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، يوم الاثنين، على خسارة المنتخب أمام نظيره الأردني، على حالة الطرد التي نفذها حكم المباراة الإيراني علي رضا، بحق أيمن حسين بسبب احتفاله، مؤكداً أن هذا الأمر غيير موجود في كرة القدم.

وقال كاساس، في أول تصريح له عقب المباراة، أنه "لم نكن في الشوط الأول بأفضل حالنا واستغلوا الهجمات المرتدة والشوط الثاني كنا الأفضل وتمكنا من العودة للمباراة والتحكم باللعب".

وأضاف "لا يمكن طرد لاعب بسبب احتفاله بهدف، هذا غير موجود في كرة القدم، بنفس الحالة للاعبي الأردن، لم يفعل الحكم شيئاً، ولم تكن هناك عقوبات إدارية، أنه شيء غريب"، مبينا أن "حالة الطرد هي من غيرتّ مجرى المباراة أمام الأردن".

وبين أن "توقيت الطرد حرمنا من إجراء تبديلات دفاعية، لأننا استخدمنا جميع التبديلات قبل الطرد"، مبيناً أن "علي الحمادي كان مصاباً، لهذه لم يتواجد معنا".

وتابع كاساس: "تسألون عن مشاكل إدارية وفوضى بالانضباط؟ أين كان هذا الكلام بعد الفوز على اليابان"، مبينا أنه "لم نفز اليوم، هناك بعض الأشخاص يريدون استغلال هذا الشيء لإيذاء العراق".

ولفت إلى أن "مباراة اليابان، كانت مباراة واحدة وحققنا فيها شيء مهم لنا"، مستطرداً بالقول: "يحزنني ما رأيته من ردة فعل الصحفيين، كان يجب أن يظهروا الدعم حتى وقت الخسارة، ولكن البعض كان يتمنى الخسارة".

وختم كاساس قائلاً "بخصوص مستقبلي للعراق، أنا هادئ تماماً لدي عقد مع الاتحاد وهدفنا مونديال 2026".