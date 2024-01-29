في أول بروفة أثناء توقف الدوري.. فريق الشرطة الكروي يتغلب على دهوك برباعية

شفق نيوز/ خاض فريق الشرطة الكروي، اليوم الاثنين، مباراة تجريبية مع فريق دهوك في ملعب الكاظمية ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف الموسم الكروي.

وحقق فريق الشرطة فوزاً كبيراً برباعية في أولى مبارياته التجريبية ضمن برنامجه المعد من قبل الجهاز الفني.

وسيطر لاعبو فريق الشرطة على مجريات الشوط الأول، وقدموا شوطاً ايجابياً، فضلاً عن تسجيلهم هدفين عن طريق اللاعبين المحترف السوري محمود المواس وكرار عامر، وتميز اللاعبون بتجانسٍ واضحٍ خلال هذا النصف من المباراة.

وفي الشوط الثاني عاد فريق الشرطة ليسجل الهدف الثالث بإمضاء الكابتن علاء عبد الزهرة من ركلة جزاء فيما قلص فريق دهوك الفارق بتسجيلهم الهدف الأول أيضا من ركلة جزاء، ليختتم مهرجان الأهداف للفريق الأخضر اللاعب بسام شاكر، لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بأربعة أهداف مقابل هدف.