في أولى مبارياته.. رونالدو يتلاعب بالمدافع السعودي (فيديو)

شفق نيوز/ خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مباراة له بقميص نادي النصر في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، في مباراته أمام ضيفه الاتفاق (1-0) مساء الأحد، ضمن الجولة 14 للدوري.

وكاد رونالدو في تسجيل هدفه الأول في الدوري السعودي، عند الدقيقة 78 عندما تلاعب بمدافع الاتفاق سعيد المولد قبل أن يسدد الكرة بيسراه في الزاوية اليسرى القريبة، لكن البرازيلي باولو فيكتور تمكن من إبعاد كرته بقدمه.

ولم يتمكن رونالدو من هز شباك الاتفاق، لكنه ساهم في تسجيل زميله المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في إحراز هدف الفوز الوحيد "للعالمي" عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على استاد "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.