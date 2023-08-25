في وديّته الثانية.. الاولمبي العراقي يتعادل مع نظيره السوداني إيجابياً

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الاولمبي العراقي مع نظيره السوداني 1-1 في المباراة التجريبية الثانية للفريقين التي اقيمت في محافظة البصرة استعدادا للتصفيات الآسيوية.

وجرت المباراة عند الساعة السادسة، عصر اليوم الجمعة، على ملعب البصرة الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف المنتخب العراقي بالدقيقة 78 عن طريق اموري فيصل، وبعد دقيقتين جاء الرد السريع للسودان حينما سجل اباكير آدم هدف التعديل لفريقه.

وتعد المباراة استعدادية للمنتخب الأولمبي العراقي قبل المشاركة بتصفيات القارة الآسيوية لمنتخبات دون 23 التي تستضيفها الكويت الشهر المقبل.

يذكر أن المباراة التجريبية الأولى بين المنتخبين انتهت بفوز الأولمبي العراقي بنتيجة 4-2.