في نهائي مجنون.. العراق بطلاً لكأس الخليج

شفق نيوز/ توج منتخب العراق الوطني بلقب بطولة كأس خليجي 25 البصرة بعد تحقيقه الفوز على نظيره العُماني بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي جرت، مساء اليوم الخميس، في ملعب البصرة الدولي.

انتهى الوقت الاصلي للمباراة الختامية بالتعادل الايجابي1-1 وفي الوقتين الإضافيين فاز العراق 3-2.

جاء هدف العراق في الشوط الاول عن طريق اللاعب ابراهيم بايش من تسديدة قوية في الدقيقة 24، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء

واحتسب حكم اللقاء الروماني في الدقيقة السادسة من الوقت الاضافي بدل الضائع ركلة جزاء لعُمان جاء منها هدف التعديل عن طريق اللاعب صلاح اليحيائي لتذهب المباراة للشوطين الاضافيين، وجاء هدف الفوز الثاني للعراق من ركلة جزاء في الشوط الاضافي الثاني عن طريق امجد عطوان، وقبل نهاية الشوط الاضافي الثاني سجل عمان هدف التعديل 2-2 ، وقبل نهاية اللقاء سجل مناف يونس الهدف الثالث.

وبهذا اللقب يكون العراق قد توج اربع مرات في تاريخ مشاركاته ببطولات كاس الخليج العربي لكرة القدم.