في نهائي ماراثوني.. الاسباني الكاراز بطلاً لومبلدون على حساب دجوكوفيتش
2023-07-16T17:52:29.000000Z
شفق نيوز/ توّج الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، اليوم الأحد عقب فوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً، في مباراة مليئة بالتشويق والإثارةوحسم الإسباني المواجهة أمام الصربي بنتيجة 1-6 و7-6 (8-6) و6-1 و3-6 و6-4 في مباراة دامت نحو 5 ساعات.
وحرم ألكاراز الصربي نوفاك من حصد لقب البطولة المقامة على الملاعب العشبية للمرّة الثامنة في تاريخه ومعادلة عدد تتويجات السويسري روجيه فيدرر في البطولة.