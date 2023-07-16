في نهائي ماراثوني.. الاسباني الكاراز بطلاً لومبلدون على حساب دجوكوفيتش

شفق نيوز/ توّج الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، اليوم الأحد عقب فوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً، في مباراة مليئة بالتشويق والإثارةوحسم الإسباني المواجهة أمام الصربي بنتيجة 1-6 و7-6 (8-6) و6-1 و3-6 و6-4 في مباراة دامت نحو 5 ساعات.