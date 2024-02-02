في إنجاز تاريخي: الأردن يقصي طاجكستان ويذهب الى نصف نهائي كأس آسيا

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الأردني، اليوم الجمعة، الى الدور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا وذلك للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على طاجكيستان بهدف وحيد دون رد في انطلاق مباريات ربع النهائي كأس آسيا لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب أحمد بن علي عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب الأردن هدفه بخطأ دفاع طاجكستان حنونوف الذي أودع الكرة في شباك مرمى فريقه عند الدقيقة 66 من زمن المباراة

وتشهد البطولة اليوم الجمعة ضمن المنافسات ذاتها مواجهة نارية من العيار الثقيل تجري بين كوريا الجنوبية وأستراليا، عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الجنوب.