في ملحمة كروية.. تشيلسي يتعادل مع السيتي 4-4
2023-11-12T18:37:06+00:00
شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق، نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنكليزي 2023-2024.
وسجل رباعية تشيلسي تياغو سيلفا (29) ورحيم سترلينغ (37) ونيكولاس جاكسون (67) وكول بالمير (90)، بينما سجل رباعية السيتي إيرلنغ هالاند (25- 47) ومانويل أكانجي (45) ورودري (86).
وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر