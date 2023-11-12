في ملحمة كروية.. تشيلسي يتعادل مع السيتي 4-4

في ملحمة كروية.. تشيلسي يتعادل مع السيتي 4-4
2023-11-12T18:37:06+00:00

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق، نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنكليزي 2023-2024.

وسجل رباعية تشيلسي تياغو سيلفا (29) ورحيم سترلينغ (37) ونيكولاس جاكسون (67) وكول بالمير (90)، بينما سجل رباعية السيتي إيرلنغ هالاند (25- 47) ومانويل أكانجي (45) ورودري (86).

وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر

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