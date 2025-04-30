في أمسية الأهداف الستة.. معركة برشا- الانتر تنتهي بالتعادل وحسمها إياباً في إيطاليا

شفق نيوز/ تعادل برشلونة أمام نظيره إنتر بنتيجة (3-3)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مونتجويك، مساء الأربعاء.

وستقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جوزيبي مياتزا، من أجل حسم التأهل إلى النهائي.

وتقدم إنتر عن طريق ماركوس تورام بعد 30 ثانية فقط بعد كرة عرضية حولها تورام في الشباك بالكعب ببراعة، وفي الدقيقة 21 سجل دينزل دوموفريس هدف ثاني لصالح إنتر بعد كرة من ركنية.

وفي الدقيقة 24 سجل برشلونة هدف أول عن طريق لامين يامال بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل فيران توريس هدف ثاني في الدقيقة 38 بعد كرة وصلت له من رافينيا.

وفي الدقيقة 64 سجل إنتر هدف ثالث عن طريق دينزل دومفريس بعد ركنية حولها دومفريس في الشباك، في حين سجل برشلونة هدف التعادل بعد تسديدة من رافينيا ارتطمت في القائم ثم في سومر ودخلت الشباك.

وسجل إنتر هدف رابع عن طريق ميختاريان لكن ألغي بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو في الدقيقة 75.