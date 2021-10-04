في مستهل المشوار.. الاولمبي العراقي يفوز على فلسطين ببطولة غرب آسيا (صور)

شفق نيوز/ حقق المنتخب الاولمبي العراقي فوزاً مستحقاً على نظيره المنتخب الفلسطيني بهدف دون رد، في مستهل مشواره بمنافسات المجموعة الثانية لبطولة غرب اسيا التي انطلقت يوم الاثنين في السعودية على ملعب الامير محمد بن فهد.

وسيطر المنتخب العراقي على مجريات اللقاء طوال الشوطين واضاع لاعبوه عدة فرص محققة بسبب التسرع وسوء التعامل مع الكرة امام المرمى.

من جانبه استغل الاولمبي الفلسطيني كرات مرتدة، ولولا براعة حارس المنتخب العراقي حسن احمد لكان الفلسطينيون قريبون من التسجيل.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق حسن جبار في الدقيقة 81 ليحصل العراق على اول ثلاث نقاط في مستهل منافسات بطولة غرب اسيا لكرة القدم.

ولعب الاولمبي العراقي بتشكيلة تالفت من حسن احمد ، لحراسة المرمى ، وللدفاع محمد الباقر كريم ، وحسن رائد وعباس بديع للدفاع ، ومصطفى وليد ومنتظر محمد جبر وصادق زامل ومنتظر عبد الامير للوسط ، واحمد سرتيب ووكاع رمضان وعمار غالب للهجوم .

يشار إلى أن المنتخب الأولمبي العراقي سيلعب بالمجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا إلى جانب منتخبات الإمارات ولبنان وفلسطين.