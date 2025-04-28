في محافظتين.. مصرع شخصين بحادث سير ورضيعة دهسها والدها بالخطأ

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، مساء اليوم الاثنين، بمصرع شخصين بحادث سير على طريق الديوانية - النجف، فيما دهس أب عن طريق الخطأ رضيعته في البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروع وقع على طريق نجف - ديوانية، لمركبة اصطدمت بجدار كونكريتي، ما أسفر عن انقلابها ومصرع شخصين كانا يستقلانها وتحطم المركبة".

ولفت المصدر إلى أنه "تم نقل الجثتين إلى الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث"، مبيناً أن "الضحايا من الدوانية، وأن المركبة كانت قادمة من الديوانية باتجاه النجف".

في حين أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، بمصرع طفلة، بحادث دهس تسبب به والدها عن طريق الخطأ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر، لقيت مصرعها دهساً عن طريق الخطأ من قبل والدها إثناء محاولته إدخال مركبته إلى كراج المنزل".

وبين المصدر أن "الحادث وقع في حي الصدر بقضاء الفاو جنوبي محافظة البصرة".