في مباراته المؤجلة.. الزوراء يلاقي الصناعات الكهربائية بغياب محترفيه

شفق نيوز/ يختتم فريق نادي الزوراء مع فريق الصناعات الكهربائية، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز.

وقال كريم رزاق مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز؛ ان الزوراء سيدخل لقاء اليوم ويغيب عن صفوفه الموريتاني الحسن حوابيب للحرمان وعلاء رعد لعدم الجاهزية، مبينا أن لقاء اليوم في غاية الاهمية لان نقاطه ستبقي الزوراء في أجواء المنافسة على المراكز المتقدمة.

وبين رزاق؛ ان الزوراء انهى تحضيراته أمس لمواجهة الصناعات الكهربائية اليوم في الجولة السابعة والعشرون من الدوري الكروي الممتاز والتي ستقام على ملعب نادي الصناعة في الساعة الرابعة عصراً.

وكانت لجنة المسابقات أخرت لقاء الزوراء بسبب مشاركته في مباراة الملحق الآسيوي والتي خرج منها بعد خسارته أمام فريق الوحدة الإماراتي بهدفين لهدف.