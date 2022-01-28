في مباراة ودية.. منتخب شباب العراق يخسر أمام نظيره المكسيكي

شفق نيوز/ خسرَ منتخب شباب العراق لكرة القدم أمام نظيره المكسيكي بهدفٍ من دون مقابلٍ في المباراةِ التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن معسكره التدريبيّ المُقام في مدينةِ أنطاليا التركية.

وقبل انطلاقِ المباراة، تبادلَ عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، مشرف المنتخب، محمد ناصر، مع مشرف المنتخبِ المكسيكي الدروعَ التذكاريّة وقمصان المنتخبين.

ولعبَ منتخبنا المباراةَ بتشكيلةٍ ضمت لحراسةِ المرمى حسين حسن، ولخط الدفاع نصر سلام وسجاد محمد وكاظم رعد وعباس ماجد، ولخط الوسط علي صادق وأمير محمد وعبد القادر طارق بلند آزاد وإسماعيل أحمد، ولخط الهجوم حسين صادق.

وأشركَ مدربُ منتخب الشباب، عماد محمد، اللاعب أسهر علي لتعزيز الجانبِ الهجومي، وأجرى تغييراتٍ عدة لإعطاء الفرصةِ لأكثر عدد من اللاعبين للمشاركةِ في المباراة.

وبعد نهايةِ المباراة، قالَ مدرب منتخب شباب المكسيك، ادرين سانشيز: واجهنا في مباراة اليوم منتخباً قوياً سيكون له مستقبلٌ واعد، حيث فوجئت بقوةِ المنتخب العراقيّ الذي أحرجنا كثيرًا في المباراة.

وبيّن: إننا نستعدُ للمشاركةِ في تصفياتِ أمريكا الشمالية المؤهلة لنهائيات كأسِ العالم المُقبلة، ومنتخبنا يضم بين صفوفه لاعبين موهوبين يلعبون في الدورين الأميركي والكندي، ويتم إعدادهم للمنتخب الأول، وسبق لهذه العناصر أن أحرزت البطولةَ الرباعية، حيث تعادلنا أمام كولومبيا وفزنا على أمريكا والبرازيل.

وأوضحَ: مباراة اليوم كانت فرصةً طيبةً لمنتخبنا لمواجهة المنتخبِ العراقيّ لاختلافِ طريقته في الأداء عن طريقتنا.