في مباراة ودية.. قدامى العراق يتغلبون على قدامى كوردستان

شفق نيوز- بغداد

فاز نجوم المنتخب العراقي القدامى، يوم الخميس، على نجوم قدامى كوردستان بنتيجة 2-1 في مباراة ودية لكرة القدم.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب قدامى العراق بهدف دون رد سجله صالح سدير، وفي الشوط الثاني سجل علي عزيز هدف التعديل لقدامى كوردستان، بعدها اضاف منتخب قدامى العراق هدف التقدم عن طريق مصطفى كريم.

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة والنصف عصرًا، على ملعب هندرين في اربيل وشهدت حضورا جماهيرياً جيداً.

وقد وصل وفد نجوم المنتخب العراقي القدامى إلى أربيل يوم أمس الأربعاء، استعداداً لهذه المواجهة.

وتأتي هذه المباراة بعد اتفاق ثنائي بين صلاح الدين سيامند، رئيس اتحاد كوردستان لكرة القدم، وسامر سعيد، رئيس رابطة لاعبي المنتخب العراقي القدامى.

يُذكر أن منتخب أساطير العراق قد حصل على أول لقب خليجي للقدامى في نسخته الأولى التي أُقيمت في دولة الكويت.