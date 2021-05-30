في مباراة مؤجلة.. النفط يحقق فوزاً هاماً على نفط ميسان بالدوري الممتاز

شفق نيوز / حقق فريق النفط، فوزا هاما على مضيفه نفط ميسان، يوم الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 لدوري الكرة الممتاز، بهدفين لهدف.

سجل فريق نفط ميسان، أولاً عن طريق الكسندر يولي، في الدقيقة 15 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن لاعب النفط، وليد كريم، من معادلة النتيجة قبل انتهاء عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد لاعب النفط، وليد كريم، لهز شباك نفط ميسان، ليوقع على هدفه الشخصي الثاني ولفريقه النفط في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وبانتهاء المباراة على هذه النتيجة، عزز النفط من رصيده ليصل الى النقطة 43 بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 37 بالمركز الحادي عشر.

ويتصدر القوة الجوية جدول الدوري، بعد انتهاء الجولة 31 برصيد 66 نقطة، ويليه الشرطة برصيد 61 نقطة، ثم النجف برصيد 60 نقطة، والزوراء برصيد 59 نقطة في المركز الرابع.