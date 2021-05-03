سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في مباراة مؤجلة.. القوة الجوية يلاعب الديوانية غداً

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-03T08:15:07+0000
في مباراة مؤجلة.. القوة الجوية يلاعب الديوانية غداً

شفق نيوز / يستضيف نادي القوة الجوية، على ملعب الشعب الدولي، نادي الديوانية، ضمن إطار المباريات المؤجلة لدوري الكرة الممتاز، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء.

وستقام بعد غد الأربعاء، مباراة واحدة ضمن المباريات المؤجلة في الوقت نفسه وعلى الملعب ذاته بين فريقي الشرطة وضيفه نفط ميسان.

كما ستقام يوم الجمعة المقبل، مباراة واحدة فقط، ستكون بين فريق نادي القوة الجوية وضيفه فريق نادي نفط الوسط على ملعب الشعب الدولي في العاشرة مساءً.

بينما ستقام مباراة فريق نادي الكرخ وضيفه فريق نادي الشرطة على ملعب أحمد راضي في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت المقبل.

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة رغم تأجيل مباراتين لمشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا.

related

أصغر مدرب في الدوري الممتاز: اللقب ينحصر بين ثلاثة فرق ليس من بينها الزوراء

Date: 2021-03-23 09:48:44
أصغر مدرب في الدوري الممتاز: اللقب ينحصر بين ثلاثة فرق ليس من بينها الزوراء

العنكوشي يضم مهاجماً برازيلياً لصفوف نادي الديوانية

Date: 2021-02-02 15:30:23
العنكوشي يضم مهاجماً برازيلياً لصفوف نادي الديوانية

الديوانية تفسخ عقدها مع المحترف البلجيكي بالتراضي

Date: 2020-12-17 18:01:55
الديوانية تفسخ عقدها مع المحترف البلجيكي بالتراضي

الدوري الممتاز.. الصقور يتجاوز نفط ميسان بثلاثة اهداف

Date: 2021-01-01 15:12:48
الدوري الممتاز.. الصقور يتجاوز نفط ميسان بثلاثة اهداف

القوة الجوية يجدد عقد اوديشو لثلاث سنوات مقبلة

Date: 2021-04-12 05:01:36
القوة الجوية يجدد عقد اوديشو لثلاث سنوات مقبلة

إدارة الجوية تقنع أيوب اوديشو بالعدول عن قرار مغادرة الفريق

Date: 2021-04-09 17:21:02
إدارة الجوية تقنع أيوب اوديشو بالعدول عن قرار مغادرة الفريق

الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

Date: 2020-12-27 09:59:12
الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

الديوانية يصل إلى طريق مسدود مع البرازيلي باتو ويقترب من جونيور

Date: 2021-02-07 12:00:28
الديوانية يصل إلى طريق مسدود مع البرازيلي باتو ويقترب من جونيور