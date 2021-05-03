في مباراة مؤجلة.. القوة الجوية يلاعب الديوانية غداً

شفق نيوز / يستضيف نادي القوة الجوية، على ملعب الشعب الدولي، نادي الديوانية، ضمن إطار المباريات المؤجلة لدوري الكرة الممتاز، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء.

وستقام بعد غد الأربعاء، مباراة واحدة ضمن المباريات المؤجلة في الوقت نفسه وعلى الملعب ذاته بين فريقي الشرطة وضيفه نفط ميسان.

كما ستقام يوم الجمعة المقبل، مباراة واحدة فقط، ستكون بين فريق نادي القوة الجوية وضيفه فريق نادي نفط الوسط على ملعب الشعب الدولي في العاشرة مساءً.

بينما ستقام مباراة فريق نادي الكرخ وضيفه فريق نادي الشرطة على ملعب أحمد راضي في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت المقبل.

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة رغم تأجيل مباراتين لمشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا.