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في مباراة مغلقة.. الشرطة يواجهُ المنتخبَ الوطني الاثنين المُقبل

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-17T20:31:10+0000
في مباراة مغلقة.. الشرطة يواجهُ المنتخبَ الوطني الاثنين المُقبل

شفق نيوز/ في رابعِ مبارياته التحضيريّة استعداداً للدوري المُمتاز بكرةِ القدم يخوضُ بطلُ الدوري للموسم المُنصرم مباراةً وديةً تجمعهُ بالمنتخبِ الوطنيّ في الساعةِ الرابعة والنصف من عصر يوم الاثنين المُقبل على ملعبِ المدينة الدولي وفق بيان لنادي الشرطة وورد لوكالة شفق نيوز.

واضاف البيان؛ ان " فريق الشرطة عاود تدريباته مساء اليوم السبت بعد إجازةٍ قصيرةٍ منحها الملاكُ التدريبيّ للاعبين بمناسبةِ أربعينيّة الإمام الحسين.

وشهدت الوحدةُ التدريبيّة انخراطَ اللاعبين علي حصني واحمد فرحان وبسام شاكر في التدريباتِ الجماعيّة، بعد غيابهم عنها في الفترةِ السابقة لأسبابٍ مُختلفةٍ، فيما واصلَ اللاعبان عمار غالب وادريسا الغيابَ بسبب الإصابةِ التي تعرضا لها في مباراةِ النفط.

وغابَ عن الوحدةِ التدريبية؛ اللاعب سجاد جاسم بسببِ الانفلونزا، فضلاً على التحاقِ مناف يونس وكرار عامر بصفوفِ المنتخب العراقي.

يشارُ إلى أن مباراة يوم الاثنين المقبل ستكون مغلقةً إعلامياً وجماهيرياً بحسب رغبةِ الجهاز الفنيّ للمنتخبِ العراقي.

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