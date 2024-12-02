في مباراة مجنونة.. الشرطة العراقي يخسر من بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز/ خسر فريق الشرطة العراقي أمام مضيفه بيرسبوليس الإيراني اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نادي الأهلي القطري في الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد والدوحة.

انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل لبيرسبولس جاء الهدف عن طريق مهند علي عند الدقيقة 19.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 89 من زمن اللقاء ليسجل بيرسبوليس الإيراني هدف التعديل عن طريق اللاعب أوستون أورونوف .

وأضاع محمود المواس ركلة جزاء في الدقيقة 90+7، وفي الدقيقة 90+13 سجل بيرسبوليس هدف التقدم بواسطة اللاعب جيورجي غفيلسياني.

شهد اللقاء غياب مهاجم الشرطة محمد داود عن مباراة اليوم بسبب تعرضه لوعكة صحية في بغداد وعدم التحاقه بالوفد، حيث قرر الجهاز الطبي إراحته لتجنب أي مضاعفات، ومدافع الشرطة حسن رائد الذي يعاني من شد عضلي خفيف، ولذلك فضل الجهاز الفني منحه الراحة لتجنب تفاقم الإصابة، وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة.