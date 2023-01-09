في مباراة مثيرة وتحت أمطار غزيرة.. عمان تفوز بصعوبة على اليمن بخليجي 25

شفق نيوز/ فاز منتخب عمان على نظيره اليمني بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى لخليجي زين 25 البصرة لكرة القدم.

سجل منتخب عمان اولا عن طريق اللاعب محمد صالح بالدقيقة 2 من الشوط الأول ، وعادل اليمن النتيجة عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب عبد الواسع المطري في الدقيقة 12 ، وفي الدقيقة 30 سجل اليمن هدفه الثاني عن طريق عمر الداحي ، وعادل عمان النتيجة في الدقيقة 37 عن طريق ارشد العلوي وفي الدقيقة 47 عزز عمان تقدمه بتسجيل هدفه الثالث عن طريق عصام عبدالله ، وفي الوقت الاضافي احتسب الحكم ركلة جزاء لليمن اخفق اليمنيون من التسجيل .