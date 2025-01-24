"في مباراة مثيرة".. نوروز يخطف تعادلاً من الشرطة في الثواني الاخيرة

شفق نيوز/ تعادل فريق الشرطة مع ضيفه فريق نوروز بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي يوم الجمعة عند الساعة 7:30 مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم نوروز بهدف واحد دون مقابل للشرطة جاء هدف نوروز في الدقيقة 35 براسية جميلة من مروان حسين، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدف التعديل في الدقيقة 79 عن طريق مهند علي، وجاء هدف الشرطة الثاني بنيران صديقة في الدقيقة 88 عن طريق مدافع نوروز المحترف وائل بن عثمان، وتمكن نوروز من تعديل النتيجة في الدقيقة 90+9 عن طريق جاكش بانو.

وشهد اللقاء طرد لاعب الشرطة مناف يونس في الدقيقة 90+8 لتعمده اللعب الخطر.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 31 بالمركز الثاني، ورفع نوروز رصيده للنقطة 19 بالمركز 14.