في مباراة مثيرة.. التعادل خاتمة قمة أرسنال ووصيفه ليفربول

شفق نيوز/ في مباراة مليئة بالإثارة على ملعب أنفيلد، انتهت قمة المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بين المتصدر أرسنال ووصيفه ليفربول بالتعادل (1-1).

وأحرز مدافع أرسنال غابرييل الهدف الأول للفريق الضيف برأسية قوية في الدقيقة الرابعة، لكن النجم المصري محمد صلاح نجح في إدراك التعادل لليفربول في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك يحافظ أرسنال على الصدارة بـ40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا.

وفي مباراة أخرى صعد توتنهام إلى المركز الرابع مؤقتا عقب فوزه على ضيفه ايفرتون 2-1.

ويدين توتنهام بفوزه الى كل من البرازيلي ريتشارليسون (8) والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (18) اللذين سجلا الهدفين، قبل ان يقلّص البرتغالي أندريه غوميش النتيجة (82).

ورفع توتنهام رصيده الى 36 نقطة ليتقدم الى المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، مستفيدا من غياب مانشستر سيتي (34) حامل اللقب عن مباريات نهاية الاسبوع بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية التي أحرز لقبها على حساب فلوميننسي البرازيلي بعد ان تغلب عليه في النهائي 4-0.

وفي مباراة أخرى عمّق وست هام جراح مانشستر يونايتد ملحقا به خسارة ثامنة هذا الموسم بهدفين نظيفين.

وصعد وست هام إلى المركز السادس (30 نقطة)، في حين تراجع يونايتد إلى الثامن (28).

وفي نتائج أخرى، سقط نيوكاسل على يد مضيفه لوتون بهدف وحيد سجله أندروس تاونسند (25). كذلك، فاز بيرنلي على فولهام 2-0.

كما قاد دومينيك سولانكي فريقه بورنموث لانتزاع فوز قاتل امام مضيفه نوتنغهام فورست 3-2.

وأحرز سولاني ثلاثية "هاتريك" (51، 58 و90+5)، فيما سجّل لنوتنغهام السويدي أنتوني إيلانغا (47) والنيوزيلندي كريس وود (74).