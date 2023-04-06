في مباراة شهدت شغب الجمهور.. فوز الحشد الشعبي على الشرطة بمنافسات الدوري الممتاز لكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي الحشد الشعبي على نظيره نادي الشرطة قبل نهاية اللقاء بست دقائق وخمس واربعين ثانية بقرار حكام اللقاء بسبب شغب جمهور الشرطة بنتيجة 86-80 ضمن سلسلة مباريات المربع الذهبي.

وتوقفت المباراة لمدة ساعة بعد أن قرر الحكام إخراج جمهور الشرطة لتجاوزهم لكن الجمهور رفض الخروج، ليقرر الحكام اعتبار فريق الشرطة خاسرا، في الوقت الذي كانت النتيجة تشير بتقدم الحشد 86-80 نقطة بسبب شغب جمهور الشرطة وتجاوزهم على الحكام برميهم بالقناني التي وصلت ارض الملعب لطردهم مدرب الشرطة محمد النجار لاعتراضاته المبالغ بها على قراراتهم.

وعلى الفريق من الفرق الاربعة المتاهلة للمربع الذهبي وهي النفط والحشد الشعبي والشرطة وزاخو، أن يجمع 4 انتصارات من أصل 7 ليتأهل الى المباراة النهائية حسب نظام البطولة.

جرت المباراة مساء اليوم الخميس عند الساعة التاسعة والنصف في قاعة الشعب للالعاب الرياضية.

وكان فريق الشرطة فاز في اللقاء الأول على الحشد الشعبي بنتيجة 89-83 نقطة .