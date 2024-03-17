في مباراة تاريخية على مسرح الأحلام.. الشياطين الحمر يحبطون انتفاضة الريدز بالوقت القاتل

شفق نيوز/ نجح نادي مانشستر يونايتد في التفوق (4-3) على حساب ضيفه ليفربول، في مباراة جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لينضم إلى مانشستر سيتي، كوفنتري سيتي وتشيلسي.

وبدأ مانشستر يونايتد، في تشكيل خطورة مبكرة على ليفربول عن طريق وان بيساكا الذي صوب في الدقيقة 2 تسديدة ضعيفة، وصلت سهلة إلى يد كيليهر.

واستمرت أفضلية أصحاب الأرض، ليسدد راشفورد كرة أرضية في الدقيقة 4، أبعدها حارس ليفربول.

وسدد سوبوسلاي تصويبة أولى في الدقيقة 5، لم يجد أونانا أي صعوبة في التصدي لها، وأضاع صلاح هدفًا محققًا في الدقيقة 9، بعدما تلقى تمريرة رائعة من نونيز ثم سدد من لمسة واحدة على يسار حارس مانشستر يونايتد.

وسجل ماكتومناي أول أهداف الكلاسيكو الإنجليزي في الدقيقة 10 بعدما تابع ارتداد الكرة من يد كيليهر، إثر تصويبة من جارناتشو.

وصوب روبرتسون تسديدة اعتلت مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 15، كما حاول جو جوميز في الدقيقة 18 أن يترك بصمة تهديفية من تسديدة قوية، مرت بدورها أعلى مرمى أونانا.

ووجد سوبوسلاي الكرة بين قدميه في الدقيقة 30، ليسدد تصويبة قوية تصدى لها حارس مانشستر يونايتد الذي بدا يقظًا حتى الآن، وكادت تهز رأسية فاران شباك ليفربول في الدقيقة 32 لكنها انحرفت عن المرمى.

وسدد ماكتومناي كرة قوية منعها كيليهر من الوصول إلى مرمى ليفربول بالدقيقة 35، وسجل إندو هدفًا في الدقيقة 37 ألغي بسبب التسلل على محمد صلاح.

وتمكن ليفربول من تعديل الكفة في الدقيقة 44 عن طريق الأرجنتيني ماك أليستر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد.

وشهدت الدقيقة 45+2 هدفًا ثانيًا لصالح ليفربول من توقيع محمد صلاح الذي تابع تسديدة نونيز العائدة من أونانا، ليسكنها الشباك دون أي رقابة دفاعية.

وفي الشوط الثاني، اقتحم نونيز منطقة جزاء يونايتد ليسدد تصويبة كادت تخدع أونانا في الدقيقة 48، كما أهدر نونيز في الدقيقة 54 هدفًا ثالثًا بعد تسديدة غير متقنة، أتبعها سوبوسلاي بأخرى قوية تحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 56.

وتلاعب نونيز بدفاع مانشستر يونايتد ثم صوب بقوة على مرمى أونانا، الحارس الكاميروني الذي أبقى الفارق هدفًا واحدًا في الدقيقة 64، واستبدل كلوب، صلاح في الدقيقة 77 ليحل كودي جاكبو عوضًا عنه في تشكيل ليفربول.

وأحرز البديل البرازيلي أنتوني هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 87، إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء لم يستطع كيليهر التصدي لها.

وفي الدقيقة 89، حاول إليوت مباغتة أونانا ليصوب كرة مخادعة ارتطمت في قائم مانشستر يونايتد، وتفنن راشفورد في إضاعة انفراد صريح بحارس ليفربول في الدقيقة 90+5، بعد تمريرة رائعة من إريكسن، ليستلم الكرة ثم يصوبها دون إتقان، على يسار مرمى كيليهر.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، لتستمر الإثارة بينهما بدءًا من تسديدة أنتوني الخطيرة في الدقيقة 92، وكاد ليندلوف يحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة 100 لكن تسديدته ارتطمت في شباك ليفربول الخارجية.

وسجل إليوت هدفًا ثالثًا في الدقيقة 105 بعد تسديدة اصطدمت في قدم إريكسن، لتتحول الكرة إلى شباك مانشستر يونايتد، ومنع كيليهر، ماجواير من إدراك التعادل في الدقيقة 110، بعدما تصدى لتسديدته القوية من داخل منطقة جزاء ليفربول.

وأدرك راشفورد التعادل بهدف من تسديدة أرضية رائعة في الدقيقة 112، لتصبح النتيجة بين مانشستر يونايتد وليفربول (3-3).

هذا وسجل أماد ديالو هدفًا رابعًا في الدقيقة 120 بعدما تلقى تمريرة جارناتشو داخل منطقة جزاء ليفربول، ليحتفل بخلع قميصه ثم يحصل على بطاقة صفراء، طرد على إثرها.