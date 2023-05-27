في مباراة الدفاع عن سمعة الكرة العراقية.. منتخب الشباب يخوض اللقاء الأخير ضد انكلترا

شفق نيوز/ يلاقي منتخب شباب العراق نظيره الانكليزي، يوم غد الأحد، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد وهي مباراته الأخيرة في بطولة كأس العالم للشباب الجارية في العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس.

ويلاقي منتخب العراق متذيل المجموعة الخامسة بصفر من النقاط وخسارتين، منتخب انكلترا متصدر المجموعة برصيد ست نقاط من فوزه في مباراتيه أمام منتخب تونس والاوروغواي، والمرشح بقوة للمنافسة على لقب البطولة، فيما تقام مباراة منتخبا تونس والأوروغواي في الوقت ذاته على ملعب مالفيناس أرجنتيناس.

ويدخل الفريق العراقي المباراة لتعويض ما فاته في المباراتين الماضيتين رغم انه فقد أمل التأهل للدور ثمن النهائي والدفاع عن سمعة الكرة العراقية في هذا المحفل الدولي الكبير، وسيلعب من أجل تحقيق نتيجة ايجابية هذه المرة رغم قوة الفريق المنافس ومكانته وتصدره المجموعة.

وسيغيب عن مباراة يوم غد من تشكيلة المنتخب العراقي اللاعبان حيدر عبد الكريم بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وعبد القادر أيوب الذي تعرض للاصابة في المباراة الأخيرة أمام تونس.