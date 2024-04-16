في ليلة "حمراء".. سان جيرمان يلقي ببرشلونة خارج "الأبطال" رفقة أتلتيكو مدريد

شفق نيوز/ فاز فريق باريس سان جيرمان على حساب نظيره برشلونة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "مونتجويك"، معقل البارسا، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليصبح مجموع نتيجة المباراتين 6-4.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من رافينيا في الدقيقة 12 من عمر اللقاء لصالح برشلونة قبل أن يعود باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف بأقدام عثمان ديمبيلي، فيتينيا، كيليان مبابي هدفين بالدقائق 40، 54، 61، 90 على التوالي.

وشهدت فعاليات المباراة اشهار الحكم الطرد المباشر للاعب أراوخو في الدقيقة 29 من عمر اللقاء ما تسبب في لعب برشلونة الوقت المتبقي من المواجهة ناقص عدديًا، قبل أن يطرد مدرب البرشا تشافي، ويعقبه بطرد أحد مساعديه، مع اشهار تسع بطاقات صفراوات.

وفي اللقاء الثاني، أطاح بوروسيا دورتموند الألماني بأتليتكو مدريد الإسباني بنتيجة (4-2) في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم الثلاثاء، مستفيدا من خسارته ذهابا (2-1).

وسجل رباعية دورتموند جوليان براندت (34) وإيان ماتسين (39) ونيكلاس فولكروج (71) ومارسيل سابيتزر (74)، بينما سجل ثنائية أتلتيكو ماتس هوميلز بالخطأ في مرماه (49) وأنخيل كوريا (64)، ليتأهل الفريق الألماني لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم (2012- 2013).

وبهذه النتيجة، يضرب باريس سان جيرمان، موعداً مع بورسيا دورتموند بدور نصف نهائي أبطال أوروبا.